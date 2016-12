Accueil > 2003 - 2013 > 2012-2013 > Dr Wiggins et Mr Froome - Histoire du Tour 2012 et 2013 > Dr Wiggins et Mr Froome : grande rétrospective !

Vélochronique s’apprête à lancer un nouveau site frère, entièrement consacré à l’histoire du Tour 2012 et à celle du Tour 2013, respectivement remportés par Bradley Wiggins et Christopher Froome, les deux premiers Britanniques au palmarès de la Grande Boucle.

Le nom de ce site : Histoire du Tour 2012 et 2013

Son titre : Dr Wiggins et Mr Froome

Son adresse : http://histoire-du-tour-2012-2013.j...

Le lancement de sa publication : sous quelques jours

Si nous avons choisi de mêler ces deux Tours 2012 et 2013 dans cette grande rétrospective, c’est que leurs histoires s’entrecroisent, à cause de l’histoire toute singulière qui lie Froome et Wiggins, les deux compagnons de l’équipe Sky.

Wiggins a remporté le Tour 2012 après avoir gravi les échelon quatre à quatre. Il a englouti l’année 2012 et le Tour de France avec, imposant au cyclisme un nouveau schéma de carrière, lui qui est parti de la piste avec des qualités de grimpeur à peu près égales à zéro.

Il a remporté ce Tour 2012 avec l’aide d’un équipier inconnu, Froome, qui a partagé le podium avec lui. Or ce dauphin naturalisé anglais s’est affranchi par étapes de ses obligations de loyauté vis-à-vis de son leader jusqu’à écraser très rapidement l’image dont Wiggins avait méticuleusement envahi le paysage cycliste.

Ainsi Froome a-t-il supplanté Wiggins dans la hiérarchie mondiale dès 2013 en dominant outrageusement la scène des courses à étapes et en remportant le centième Tour de France.

Ce site retrace l’histoire entremêlée de ces deux doubles inversés et examine leurs deux tempéraments contradictoires, celui du Wiggins persifleur mais méthodique, à la fois désinvolte et rigoureux, caustique et sûr de lui, et celui du Froome lisse, poli, serviable, moins cocasse et plus réservé.