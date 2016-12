Accueil > 2003 - 2013 > 2012-2013 > Dr Wiggins et Mr Froome - Histoire du Tour 2012 et 2013 > Dr Wiggins et Mr Froome : La fièvre monte

Vélochronique lance un nouveau site frère, entièrement consacré à l’histoire du Tour 2012 et à celle du Tour 2013, respectivement remportés par Bradley Wiggins et Christopher Froome, les deux premiers Britanniques au palmarès de la Grande Boucle.

Le nom de ce site : Histoire du Tour 2012 et 2013

Son titre : Dr Wiggins et Mr Froome

Aujourd’hui : premier chapitre (I. Duel à Peña Cabarga), troisième sous-chapitre (3. La fièvre monte).

Duel à Peña Cabarga

La fièvre monte

Les derniers espoirs de Froome et Wiggins étaient à placer dans la dix-septième étape, soit la dernière occasion montagneuse assez sérieuse pour envisager de reprendre la main, pour l’un ou l’autre des deux Britanniques. Cette arrivée au sommet à Peña Cabarga confirma la supériorité de Froome sur Wiggins et donna lieu à un duel extraordinaire, entre Cobo et lui, qu’il est permis de ranger parmi les plus intenses, les plus sensationnels, les plus vibrants que le cyclisme international eut à proposer ces dernières années. Ce mano a mano paroxystique se concentra sur les mille cinq cents derniers mètres de cette ultime ascension du jour, où Froome… (Lire la suite sur Histoire du Tour 2012-2013)